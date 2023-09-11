Halı saha maçında iki savcıyla tartışan uzman çavuş için karar

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde adliye ve askeri personel ile avukatların olduğu halı saha maçında Uzman Çavuş Aykan D. (25) ile iki savcı arasında tartışma çıktı.

Sahadakiler, araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.



İki savcının talimatıyla Aykan D., polis tarafından gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından Aykan D., adliyeye sevk edildi.

Uzman çavuş, çıkarıldığı Vezirköprü Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol kararı gereği, uzman çavuş silah taşıyamayacak.