Halı saha maçında kalbine yenildi

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Neytullah Salmi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kalp krizi sonucu vefat eden Neytullah Salmi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ



Salmi'nin cenazesi, Mazıdağı'nın Şanlı köyünde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.