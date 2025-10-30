Halı saha maçında kalbine yenildi
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Neytullah Salmi, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Mardin'de bir kişi, halı saha maçında kalbine yenildi. Olay, Mazıdağı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
Neytullah Salmi (55), maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salmi'ye ilk müdahaleyi saha içerisinde yaptıktan sonra Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Neytullah Salmi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kalp krizi sonucu vefat eden Neytullah Salmi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Salmi'nin cenazesi, Mazıdağı'nın Şanlı köyünde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
