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Halı saha maçında kalbine yenildi

Aydın'da 37 yaşındaki kurye Ahmet Ali Cebesoy, halı saha maçında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Halı saha maçında kalbine yenildi

'ın Kuşadası ilçesindeki bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan Ahmet Ali Cebesoy (37), dün saat 22.00 sıralarında Kadınlar Denizi'nde bulunan halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken aniden fenalaşıp yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cebesoy’un geçirdiğini belirledi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cebesoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Ali Cebesoy’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi İzmir’e gönderildi.

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