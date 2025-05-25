Halı saha maçında kalbine yenildi

İstanbul'da halı saha maçının bitimine 5 dakika kala feci bir olay yaşandı.

26 Nisan Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde gece yarısı arkadaşlarıyla semtte bulunan bir halı sahaya giden Hasan Gürleyen (45), futbol oynamaya başladı.

Maç başladıktan yaklaşık 50 dakika sonra, kendisine gelen topu karşılayan Gürleyen, kaleye şut atışı yaptıktan sonra yere düştü.

Tekrar ayağa kalkan Gürleyen, birkaç adım attıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Yerden kalkamayan Gürleyen’in yardımına arkadaşları koştu. Gürleyen'in arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Gürleyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gürleyen'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Hasan Gürleyen, geçtiğimiz pazar günü Sultan Selim Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.