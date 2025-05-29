Halı saha maçında kalbine yenildi

Siirt'te 24 yaşındaki Emrullah Furkan Özer, halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Halı saha maçında kalbine yenildi

'te kent merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla yapan Emrullah Furkan Özer (24), aniden fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi halı sahada yapılan Özer, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...