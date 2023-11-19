Halı sahada şüpheli olay: Ayağına gelen darbeyle elektronik kelepçesi çıktı (Maçtan önce eski eşini aradığı ortaya çıktı)

MAÇTAN ÖNCE ESKİ EŞİNİ TELEFONLA ARADI



Bu gelişme üzerine Çakırgül’ün şiddet uyguladığı eski eşi Havanur Akan Beşiktepe, ölüm korkusu yaşamaya başladı.



Buna benzer bir olayın daha önce de yaşandığını belirten Havanur Akan Beşiktepe, “Futbol maçından önce beni yine aradı ve bir şey söylemeden kapattı. Akşam da böyle bir olay yaşandı. Futbol oynamayı sevmez, genel olarak izleyicidir. Çok nadir oynamaya giderdi.” dedi.

Çakırgül’ün kendisini aramasından sonra böyle bir olayın yaşanmasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Beşiktepe, “Nasıl çıkarıldığı konusu ile ilgili araştırma yapılmasını istedim. Polis ekipleri, bununla ilgili araştırma yapacak ama 3 gün boyunca kelepçesiz gezecek. Benim hayatım yine tehlikede. Başıma bir şey gelirse sorumlusu, Eren Çakırgül’dür.” dedi.