Halı sahada şüpheli olay: Ayağına gelen darbeyle elektronik kelepçesi çıktı (Maçtan önce eski eşini aradığı ortaya çıktı)

Samsun’da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ayağına elektronik kelepçe takılan Eren Çakırgül, halı saha maçında ayağına darbe aldı. Çakırgül’ün ayağında takılı olan elektronik kelepçenin bu darbeyle çıktığı iddia edildi.
Elektronik kelepçenin çıktığı uyarısı üzerine halı sahaya polis ekipleri gitti.
Polis, Çakırgül’ü burada gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Çakırgül, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çakırgül’ün elektronik kelepçesinin 3 gün sonra takılacağı öğrenildi.
MAÇTAN ÖNCE ESKİ EŞİNİ TELEFONLA ARADI
Bu gelişme üzerine Çakırgül’ün şiddet uyguladığı eski eşi Havanur Akan Beşiktepe, ölüm korkusu yaşamaya başladı.
Buna benzer bir olayın daha önce de yaşandığını belirten Havanur Akan Beşiktepe, “Futbol maçından önce beni yine aradı ve bir şey söylemeden kapattı. Akşam da böyle bir olay yaşandı. Futbol oynamayı sevmez, genel olarak izleyicidir. Çok nadir oynamaya giderdi.” dedi.
Çakırgül’ün kendisini aramasından sonra böyle bir olayın yaşanmasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Beşiktepe, “Nasıl çıkarıldığı konusu ile ilgili araştırma yapılmasını istedim. Polis ekipleri, bununla ilgili araştırma yapacak ama 3 gün boyunca kelepçesiz gezecek. Benim hayatım yine tehlikede. Başıma bir şey gelirse sorumlusu, Eren Çakırgül’dür.” dedi.
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