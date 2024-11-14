Halı saha turnuvasında maç sonu ortalık karıştı
İstanbul Esenyurt'ta halı saha turnuvasında çeyrek finalde yenilen takım ortalığı birbirine kattı. Maçın bitiş düdüğü ile sahaya giren yedek oyuncular önce hakeme saldırdı, daha sonra rakip takım oyuncularıyla kavga etti.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde halı saha turnuvasında çeyrek final maçının bitiminde ortalık karıştı.
Geçtiğimiz pazar günü yaşana olayda, yenilen takımın yedek oyuncuları sahaya girip hakemin üzerine yürüdü, dövmeye çalıştı.
Bu sırada bu duruma tepki gösteren rakip takımın oyuncuları, sahaya giren kişilere laf atınca kavga büyüdü.
Halı sahada bir anda ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga halı sahanın güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Kavga araya girenler tarafından sonlandırıldı.
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