Halı sahada acı olay: Başkan yardımcısı yaşamını yitirdi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, halı saha maçı sırasında kalp krizi geçirdi. Uzun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Halı sahada acı olay: Başkan yardımcısı yaşamını yitirdi

’nın Karacabey ilçesinin Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, halı sahada geçirip yaşamını yitirdi.

Başkan Yardımcısı 46 yaşındaki Uzun, düzenli olarak katıldığı halı saha maçında fenalaşınca aniden yere yığıldı.

Uzun’un yere düştüğü gören arkadaşları hemen ilk müdahalede bulunup sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uzun, hastaneye kaldırdı.

Hastanede yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapılan Uzun, hayata tekrar tutundu.

İlk müdahalenin ardından Uzun, daha ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Uzun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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