Halı sahada başlayan kavga 4 ilde hipodromlara sıçradı. 2 kişi öldü, 11 yaralı var

Şanlıurfa 'da halı sahada karşılıklı top oynayan iki aile arasında çıkan kavga , çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı.



At yetiştiricisi olan iki ailenin üyeleri dün akşam saatlerinde Diyarbakır ve Elazığ'daki hipodromlarda ve Ankara’da karşılaştı. Üç ilde başlayan sözlü tartışmalar bir anda taşlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.



Hipodromlarda yakınlarının arasında kavga çıktığını duyup gelen ve Şanlıurfa'da birbirlerine komşu iki köyde yaşayan aileler de kavgaya tutuştu.



Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Diyarbakır’da hastaneye kaldırılan yaralılardan Bayram ve Ahmet Çizik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Diyarbakır ve Elazığ’da yaralanan 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.