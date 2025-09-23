Halı sahada geçirdiği kalp krizi sonu oldu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis memuru Murat Kına, halı sahada futbol maçı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Kına, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken aniden rahatsızlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sahada yere yığılan Kına, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Murat Kına, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Murat Kına’nın cenazesi düzenlenen törenin ardından Reyhanlı’da toprağa verildi.
