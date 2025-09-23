Halı sahada geçirdiği kalp krizi sonu oldu

HASTANEDE CAN VERDİ



Sahada yere yığılan Kına, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Murat Kına, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Murat Kına’nın cenazesi düzenlenen törenin ardından Reyhanlı’da toprağa verildi.