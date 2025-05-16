Halı sahada hayat karartan ihmal: Mahmut çift görmeye başladı!
Sakarya'da halı sahada kafasına kale direği düşen çocuğa diplopi (çift görme) teşhisi konuldu. Aile, halı sahadaki ihmalkarlığı yargıya taşımaya hazırlanıyor.
Sakarya'da halı sahada futbol oynayan bir çocuğun kafasına kale direği düştü.
Olay Karasu ilçesinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 5 Nisan Cumartesi günü Darıçayırı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, halı sahaya giden 13 yaşındaki Mahmut T.G.'nin kafasına paslanmış ve bir parçası eksik olan kale direği düştü.
Baygınlık geçiren çocuk, ilk olarak ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sonrasında ise Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
ÇİFT GÖRME PROBLEMİ ORTAYA ÇIKTI
Burada gözlerinden iki kez ameliyat olan Mahmut T.G.'de çift görme (diplopi) problemi ortaya çıktı. Evde tedavisine devam edilen Mahmut T.G.'ye ailesi göz kaslarını çalıştırmak için egzersiz yaptırıyor.
"AŞAĞI BAKARKEN ÇİFT GÖRÜYOR"
Küçük çocuğun annesi Zerrin G., "Çocuğum ameliyata alındı ve gözü açılınca gözünü sağa, sola çeviremiyordu, yukarı aşağı bakarken de çift görüyordu. Tekrar MR ve tomografi işlemleri sonrasında ikinci bir ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrasında sağa ve sola bakış açısı düzeldi ama yukarı, aşağı bakarken çift görmeye devam etti." dedi.
"PROBLEM KALICI HASAR BIRAKABİLİR"
Anne Zerrin G., doktorların bu durumun kalıcı bir sorun haline gelebileceğini söylediğini anlattı. Oğlunun geleceği için endişe duyan anne, "Oğlumun şu anki sağlık durumu değişti. Kendisine özgüveni yok, eskisi gibi sosyal aktivitelere katılamıyor." ifadelerini kullandı.
Oğlunun eğitim hayatının da sekteye uğradığını anlatan anne, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.
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