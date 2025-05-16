Halı sahada hayat karartan ihmal: Mahmut çift görmeye başladı!

Baygınlık geçiren çocuk, ilk olarak ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sonrasında ise Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Nisan Cumartesi günü Darıçayırı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, halı sahaya giden 13 yaşındaki Mahmut T.G.'nin kafasına paslanmış ve bir parçası eksik olan kale direği düştü.

ÇİFT GÖRME PROBLEMİ ORTAYA ÇIKTI

Burada gözlerinden iki kez ameliyat olan Mahmut T.G.'de çift görme (diplopi) problemi ortaya çıktı. Evde tedavisine devam edilen Mahmut T.G.'ye ailesi göz kaslarını çalıştırmak için egzersiz yaptırıyor.

"AŞAĞI BAKARKEN ÇİFT GÖRÜYOR"

Küçük çocuğun annesi Zerrin G., "Çocuğum ameliyata alındı ve gözü açılınca gözünü sağa, sola çeviremiyordu, yukarı aşağı bakarken de çift görüyordu. Tekrar MR ve tomografi işlemleri sonrasında ikinci bir ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrasında sağa ve sola bakış açısı düzeldi ama yukarı, aşağı bakarken çift görmeye devam etti." dedi.

