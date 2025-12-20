Halı sahada hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkez Onikişubat İlçesi Boğaziçi Mahallesi’ndeki bir halı sahada kalp krizinden ölüm yaşandı. Suriye uyruklu Muhammed Beşir Ahmetoğlu (47), iddiaya göre arkadaşlarıyla futbol oynarken birden fenalaşarak yere yığıldı. Halı sahanın güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayda Ahmetoğlu’nun yere yığıldığını gören arkadaşları hemen yardıma koştu. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekibi sevk edildi.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed Beşir Ahmetoğlu, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Ahmetoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.