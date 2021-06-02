Halı sahalar açıldı mı? (Yüzme havuzları ve spor salonları açık mı?)

Spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları uzun süredir kapalıydı. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte 1 Haziran’dan itibaren yeni normalleşme dönemine girdi. Bu açıklama ile en çok merak edilen konulardan biri ise halı sahaların açılıp açılmadığı oldu. Peki, halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılacak, hafta sonu açık mı?

02.06.2021 - 09:21

Halı sahalar açıldı mı? (Yüzme havuzları ve spor salonları açık mı?)
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1 Haziran tarihi itibariyle halı sahalar açık olacak. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günleri diğer işletmeler gibi kapalı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ''Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir'' dedi.

Bu genelge kapsamında kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar, masaj salonları, nargile salonları yeni bir karar açıklanana kadar hizmet veremeyecek.

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