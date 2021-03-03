Halı sahalar ne zaman, hangi şehirlerde açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme kararlarını açıkladı. Halı sahalar da corona virüs tedbirleri kapatılmıştı. Peki halı sahalar hangi şehirlerde, ne zaman açılacak? Vatandaş halı saha maçlarına ne zaman başlayabilecek?

ntv.com.tr 03.03.2021 - 11:28

Halı sahalar ne zaman, hangi şehirlerde açılacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "kontrollü normalleşme" kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "kontrollü normalleşme" kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, kontrollü normalleşme kararları da belli oldu. 

Kafe ve restoranların açılacağı saatlerle birlikte, hafta sonu yasaklarının kalktığı iller de belli oldu.

Bir süredir corona virüs nedeniyle faaliyetlerine son veren halı sahalar da, bulunduklarını şehirlerin risk duruma göre maçlara ev sahipliği yapmaya başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 saatleri arasında halı saha tesisleri faaliyetlerini sürdürebilecek.

İŞTE HALI SAHALARIN AÇILACAĞI ŞEHİRLER

Düşük riskli (Haritada Mavi) iller arasında yer alan; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da halı sahalar faaliyetlerine başlayacak. 

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