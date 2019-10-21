Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halı silkeledikleri sırada balkon duvarının yıkılması sonucu ikinci kattan düşen çift yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde ikamet eden Fatih (43) ve Handan K. (36) çifti, ikinci kattaki evin balkonunda halı silkelerken duvar yıkıldı.
İkinci kattan zemine düşen çift yaralandı.
Vücutlarında kırıklar oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Halı silkelerken balkon duvarı yıkıldı: 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Safranbolu'da bir çift halı silkelerken balkon duvarı yıkıldı. İkinci kattan zemine düşen ve vücutlarında kırıklar oluşan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halı silkeledikleri sırada balkon duvarının yıkılması sonucu ikinci kattan düşen çift yaralandı.