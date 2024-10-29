Halı silkelerken terastan düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halı silkelerken terastan düşen kız ağır yaralandı.

Halı silkelerken terastan düştü

Olay, saat 19.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Hayrunnisa S. (16) terasta halı silkelerken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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