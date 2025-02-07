"Halı var" denilen konteynerlerden milyonluk lüks araçlar çıktı
Mersin Gümrük Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda; içlerinde kazma, kürek ve halı bulunduğu söylenen konteynerlerin içinden 24 adet lüks araç çıktı. Araçların piyasa değerinin 356,6 milyon lira olduğu açıklandı.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Mersin Gümrük Limanı'nda yapılan operasyonda 356,6 milyon Türk Lirası değerinde 24 adet lüks araca el konuldu.
Yapılan kontroller sonucu şüpheli görülen 12 konteyner ile ilgili ayrıntılı inceleme başlatıldı.
Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'ne sevk edilen konteynerlerde yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama kararı alındı.
Arama yapılmak için açılan konteynerlerin içerisinden, beyan edildiği gibi el aletleri, halı, kazma, kürek ve dokumaya elverişli yer kalıpları değil; 24 adet çeşitli marka ve modellerde, lüks binek ve cip tipi araçlar çıktı.
Piyasa değeri yaklaşık 356,6 milyon Türk Lirası olan araçlara el konuldu.
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