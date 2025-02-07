"Halı var" denilen konteynerlerden milyonluk lüks araçlar çıktı

Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'ne sevk edilen konteynerlerde yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama kararı alındı.



Arama yapılmak için açılan konteynerlerin içerisinden, beyan edildiği gibi el aletleri, halı, kazma, kürek ve dokumaya elverişli yer kalıpları değil; 24 adet çeşitli marka ve modellerde, lüks binek ve cip tipi araçlar çıktı.



Piyasa değeri yaklaşık 356,6 milyon Türk Lirası olan araçlara el konuldu.