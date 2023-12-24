İstanbul Ümraniye'de halı yıkama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Cemil Meriç Mahallesi Çelebi Sokak'taki tek katlı halı yıkama atölyesinde yangın çıktı.



Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangında yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Polisin, kömür sobasından çıktığı iddia edilen yangınla ilgili çalışması sürüyor.

