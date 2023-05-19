Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı

Kazayı gören başka bir otomobilin sürücü Tahsin Kaya, “Haliç Edirne yönünde gidiyorum. Bu siyah araçtaki arkadaş, sağa sola yalpalayarak gidiyor. Bariyerlere vurdu vuracak önümde. Dörtlüleri yaktım frenledim, arkadaki araçları durdurdum. Daha fazla araç kazaya karışmasın diye çünkü vurdu vuracak. Beyaz araca vurdu daha sonra çelik halatlara vurdu. O şekilde kazaya sebebiyet verdi.” dedi.



ARAÇLAR KÖPRÜDE TERS YÖNDE İLERLEDİ



Kaza da alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken Haliç Köprüsü Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza sebebiyle oluşan trafikten kaçmak için bazı sürücüler ters yönde ilerledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından büyük bir kısmı yanan otomobil kaldırılarak köprü tekrardan araç trafiğine açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.