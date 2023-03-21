Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı

Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile 34 ELF 556 plakalı otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.