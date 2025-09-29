Haliç Metro Köprüsü'nde intihar girişimi: Denize atlayan 2 kişi kurtarıldı

İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü'nün üzerindeki yaya yürüyüş yolunda yürüyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple korkulukların üzerinden denize atladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen deniz polisi ekipleri, sudaki 2 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.