Haliç metro köprüsündeki yangın seferleri durdurdu

Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.

Haliç metro köprüsündeki yangın seferleri durdurdu

Beyoğlu'nda Haliç köprüsündeki elektrik kablolarında çıkan yangın nedeniyle seferler durdu.

, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi.

Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti.

Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi

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