Haliç Tersanesi'nde feci ölüm

İstanbul'da Haliç Tersanesi'nde 56 yaşındaki İsak Erzi ve 36 yaşındaki Mustafa Özçelik çatı inşaatında çalıştıkları sırada bağlı bulundukları parça koptu.

Dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda metrelerce yükseklikten aşağıya düşen İsak Erzi ve Mustafa Özçelik yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



İsak Erzi olay yerinde hayatını kaybetti. Mustafa Özçelik'in tedavisi ise sürüyor.



Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.