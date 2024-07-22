Haliç'te dehşet anları! Selfie çekerken düştü, tekne üstünden geçti

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde genç bir kız, cep telefonuyla özçekim yaptığı esnada metrelerce yükseklikten denize düştü. Genç kız denizdeyken seyir halinde olan bir tekne üstünden geçti. Dehşet anları kameralara yansırken, çıkarılan genç kıza kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Haliç'te dehşet anları! Selfie çekerken düştü, tekne üstünden geçti

Edinilen bilgiye göre, Haliç Metro Köprüsü'nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. O esnada genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

SELFİE ÇEKERKEN DÜŞTÜ, TEKNE ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, teknenin üstüne doğru seyrettiğini görünce çığlık atmaya başladı. Ancak tekne kızın üstünden geçerek yoluna devam etti. Ardından denizdeki baygın kızın yanına gelen başka bir teknedekiler, kızı çıkartarak kalp masajı yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ Mİ KAZA MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Genç kız ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayın intihar girişimi mi yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

"Çok genç senatör, en yaşlı başkan": Biden'ın siyasi kariyeri

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...