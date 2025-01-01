Haliç'te trafik kazası: 2 yaralı
İstanbul'da Haliç Köprüsü istikametinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü hafif yaralandı.
Hasan A. idaresindeki otomobil, D-100 Karayolu Okmeydanı mevkisi Haliç Köprüsü istikametinde Onurcan B.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Onurcan B.'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada iki otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
KONTROLLÜ AKIŞ SAĞLANDI
Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alınırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Kaza nedeniyle karayolunda oluşan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.
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