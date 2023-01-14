Haliç'teki çatışma çete hesaplaşması çıktı

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Haliç'te seyir halindeki bir araca, plakasız bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.



Çıkan çatışmada Cumali Aslan hayatını kaybetti. Aslan'ın 20 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.



Saldırıyı gerçekleştiren süphelilerden biriyse çatışma sırasında yaralandı.

Olay sonrası gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise kayıplara karıştı.



Polis bu olayın, Kağıthane’de 20 gün önce yaşanan ve Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan'ın da serseri kurşunla hayatını kaybettiği, Gündoğmuş ve Anucur çeteleri arasındaki çatışmaya ilgili olduğunu belirledi.



Çatışma sonrası 25 kişi gözaltına alındı.



Haliç saldırısını gerçekleştiren şüpheliler de gözaltına alınanlar arasındaydı.

Gündoğmuş çetesi üyesi 2 şüphelinin İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’la bağlantısı olduğu ve Daltonlar Çetesi operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılıp, "ev hapsi" cezası aldıkları ortaya çıktı.



Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.