Halil Falyalı cinayeti soruşturması: Faysal Söylemez de gözaltına alındı

KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözlatına alınmıştı.



Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 10'a yükseldi.



Gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi.



1990'larda üniformalı çete olarak anılan Söylemezler; eski doktor, asker ve polis olan kardeşlerden oluşuyordu.



Soruşturma kapsamında KKTC polisi, Girne'de bir eve operasyon düzenledi, 2 zanlı gözaltına alındı. Polis baskın yapılan evde bir tabanca buldu. Silaha balistik inceleme yapılıp, Falyalı suikastinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak.

GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ



Böylece cinayet ile ilgili yakalananların sayısı Kıbrıs'ta 4, İstanbul'da 6 olmak üzere, 10'a yükseldi. Kıbrıs'tan bir polis ekibinin delillerle birlikte Türkiye'ye geleceği ve soruşturma ile ilgili koordinasyon sağlanacağı öğrenildi.



Halil Falyalı, 2016'dan beri ABD'nin para aklama ve uyuşturucu trafiğinden arananlar listesindeydi. Bu nedenle Kıbrıs'tan ayrılmıyordu.

