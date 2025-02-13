Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı

Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında ocak ayında da "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama" suçları işlediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Dikbayır, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iki başmüfettişin kendisiyle görüştüğünü ve evrakları teslim ettiğini söyledi.

Vaiz Halil Konakçı, 1980'de İzmir'in Eşrefpaşa ilçesinde dünyaya geldi. 44 yaşında olan Konakçı, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve vaiz olarak çalışıyor. ilahiyat eğitimi alan Konakçı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde imam-hatip olarak görev yaptı, Ankara Melike Hatun Camii ve Bursa Mihraplı Camii'nde vaazlar verdi.