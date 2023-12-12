Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

Eski MHK üyesi Ali Kunak, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler’in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı. Meler'i hastane odasında ziyaret eden Kunak, “Bu iş bitti, benden bu kadar” ifadelerini kullandığını belirtti.

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler’le görüştüğünü belirten Eski Merkez Kurulu (MHK) genel sekreteri Ali Kunak, hakemliği bırakacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? - 1

Ali Kunak, Halil Umut Meler’in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı.  
Kunak, “Halil yukarıda olayın şokunda halen. Bizde yayındayken çok kesin bir şekilde 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz, ‘İzmir’e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver’ şeklinde sakinleştirmeye çalıştık.” ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

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SAĞLIK DURUMU NASIL?

Saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğu, önemli bir hayati tehlikesinin olmadığı ve kafa travması olması nedeniyle takip edileceği belirtildi. 

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