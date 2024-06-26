Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası | "Tehdit duymadım, vurduğunu gördüm"

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Osman Erkam Can ile avukatları katıldı. Ankaragücü Spor Kulübünde reklam ve pazarlama sorumlusu olan tanık İsmail Develi, hakeme vurduktan sonra Koca'yı uzaklaştıran kişinin kendisi olduğunu, tehdit sözleri duymadığını, maç esnasında başka bir eylem görmediğini anlattı. Tanık Gülsen Yılmaz ise kulüpte yönetici olarak görev yaptığını belirterek, şu beyanda bulundu: "Maç sırasında tribündeydim. Olay sırasında birkaç saniye farkla sahaya girdim. Vurma olayı olduğunda sahaya doğru koşuyordum. Ben yönetici olarak taraftar sorumlusuyum. Başkanın sahaya doğru indiğini görünce olayları engellemek için ben de sahaya doğru indim. Faruk Koca'nın herhangi bir tehdit sözünü duymadım. Ben yanlarına indiğimde kendisi rahatsızlanmış gibiydi. Olay sırasında Faruk Koca'yı ayırdığım için diğer şahısların eylemlerini görmedim. Kamera kayıtlarından olayları gördüm. Sanık Osman Erkam Can da olayı ayırmaya çalışıyordu. Başka bir şey görmedim." Kulüp çalışanı Ercüment Yıldız da futbolcuların güvenliğinden sorumlu olduğunu bildirdi. Kenarda bulunması nedeniyle Faruk Koca'nın hakem Meler'e vurduğunu birebir görmediğini aktaran Yıldız, olay olduğunda furbolcuların güvenliğine odaklandığı için başka bir eyleme tanık olmadığını kaydetti.

"VURDUĞUNU GÖRDÜM, TEHDİT DUYMADIM"

Tanık Hüseyin Aytekin de Ankaragücü Spor Kulübü üyesi olduğunu bildirerek, şu beyanı verdi:



"Bizim kendimize ait akredite alanımız vardı. Hemen saha kenarı bir yerdir. Olay olduğunda Faruk Koca'nın arkasından geldim. Kendisine fiziken en yakın kişilerden biriydim. Hakeme vurduğunu gördüm. Tehdit sözü duymadım. Hiç konuşma duymadım. Ardından Faruk Koca ile birlikte olayın olduğu yerden uzaklaştık. Başka bir eylem görmedim."



Ankaragücü Spor Kulübünde protokol görevlisi olan tanık Ahmet Öztürk de olay anında Faruk Koca'nın hemen yanında olduğunu belirterek, olayı şöyle anlattı:



"Faruk Koca maç sırasında sinirlendiği için sahaya doğru gitti. Ben de kendisinin 3-4 saniye farkla arkasındaydım. Kendisini tutmak istedim, çünkü nasıl bir tutum içinde sahaya girdiğini bilemiyordum. Sahaya girdikten sonra hakeme vurduğunu gördüm, bir tehdit sözü duymadım. Çok yakınındaydım, olsa duyardım. Yüzündeki mahcubiyeti gördüm. Vurduktan sonra kendisini ordan uzaklaştırmıştık. Kendisine su getirdim. Sanık Osman Erkam Can'ı gördüm ama hakeme yönelik bir eylemini görmedim. Kendisi de Faruk Koca'yı tutarak olaylardan uzaklaştırmak istedi."



Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı 2 Ekim 2024'e erteledi.



İSTENEN CEZALAR

Davanın sanıklarından eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin'in "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4'er aydan 10 yıl 1 ay 15'er güne, "tehdit" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3'er aydan 1'er yıla kadar hapsi isteniyor.



Sanık Osman Erkam Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi talep ediliyor.



Sanıkların ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men edilmeleri de isteniyor.

