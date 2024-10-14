Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı: Faruk Koca için istenen ceza belli oldu

Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı nedeniyle yargılandığı davada "Tehdit ve kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istendi.

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı: Faruk Koca için istenen ceza belli oldu
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası | "Tehdit duymadım, vurduğunu gördüm"

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası | "Tehdit duymadım, vurduğunu gördüm"

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Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı nedeniyle yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, Koca'nın "Tehdit ve kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Dava 11 kasım'a ertelendi. Sanıklar bir sonraki duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapacak.

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