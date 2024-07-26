Halim Özçevik kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Yardımcısı Halim Özçevik kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Halim Özçevik, 31 Mart 1969 yılında Konya'da dünyaya geldi. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı.



Mezuniyetinin ardından iç hastalıkları alanında uzmanlık eğitimine başladı ve iç hastalıkları uzmanı oldu. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları üzerine yan dal uzmanlık eğitimi aldı.



Dr. Halim Özçevik, uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde görev yaptı.



İstanbul'da önemli sağlık kuruluşlarında iç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı olarak çalıştı.

Halim Özçevik, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde akademik alana da adım atarak, üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı ve birçok öğrenci yetiştirdi.

