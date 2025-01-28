Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na soruşturma: Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan menajer Ayşe Barım’a ilişkin soruşturma sürecinde tanık olarak ifadelerine başvurulan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında yalan beyanda bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ergenç ile Kocaoğlu’nun tanık olarak verdikleri ifadelere ulaşıldı.
Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
Menajer Barım’ın mahkemeye sevk yazısında “Danışılan ve onayı alınan kişi” olduğu tespitine yer verildi. Savcılık, Barım’ın Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında olduğu tespitini yaptı, Çiğdem Mater, Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala ile irtibatlı olduğunu belirtti.
Aynı soruşturmada ünlü isimlerin ifadelerine de başvuruldu.
O isimler arasında oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu da bulunuyordu.
İki isim geçen günlerde savcılığa gelerek, tanık sıfatıyla ifade verdi.
“MESLEK HAYATIMI BARIM’IN AJANSINDA SÜRDÜRÜYORUM”
Oyuncu Halit Ergenç, savcılıktaki ifadesinde, oyunculuk yapmak istediği için kendisine bir menajerlik şirketi arayışında olduğu 2000’li yılların başlarında Ayşe Barım ile tanıştığını söyledi.
“Ayşe Barım ile o tarihlerde iş ilişkisi kurduğumuz için hiç kopmadık.” diyen Ergenç, meslek hayatını Barım’ın ajansında sürdürdüğünü anlattı.
“ALABORA İLE İŞ ORTAMINDA KARŞILAŞMIŞLIĞIMIZ VAR”
Sanatçı Mehmet Ali Alabora ile konservatuvar yıllarından tanıdığını söyleyen Ergenç, kendisiyle herhangi bir samimiyeti olmadığını belirterek, şunları anlattı:
“İş ortamında karşılaşmışlığımız var. Ayşe Barım ile Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatımızı hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti. O dönemde ülkenin gündemi kamuoyunca bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıydı. Mutlaka bu konuları konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu veya beni yönlendirdiğini hatırlamıyorum.”
“MATER VE KAVALA’YI KAMUOYUNDAN TANIYORUM”
Barım ile iletişiminin iş ilişkisiyle sınırlı olduğunu söyleyen Ergenç, “Özel hayatımızda çok samimi değildik.” dedi.
Ergenç, Gezi Parkı hükümlülerinden Çiğdem Mater Utku ile Osman Kavala’yı da kamuoyundan bildiğini söyleyerek, bu isimlerin Ayşe Barım ile irtibatına ilişkin bir bilgisinin olmadığını belirtti.
RIZA KOCAOĞLU: KENDİ KARARLARIMI KENDİM ALIRIM
Tanık sıfatıyla dinlenen diğer oyuncu Rıza Kocaoğlu ise ifadesinde Ayşe Barım’ı 17 yıldır tanıdığını ve menajerlik firmasıyla çalıştığını belirtti.
Kocaoğlu’na, Ayşe Barım ile Gezi Parkı olayları döneminde aralarında geçen HTS kayıtları sorulduğunda Kocaoğlu, şunları söyledi:
“Telefon görüşmesi bize ait. Ancak uzun süre geçtiğinden içeriğini hatırlamıyorum. Gezi Parkı’na çıkmamla ilgili bir görüşme olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadığından eminim, kendisinin böyle bir yönlendirmesi olmadı.
Ayşe Barım ile iş icabı ayda birkaç kez görüşmemiz olur. Sanatçılar olarak ID İletişim kapsamında anlaşarak Gezi Parkı'na herhangi bir çıkışımız olmamıştır. Menajerlik olarak kimse beni yönlendiremez, kendi kararlarımı kendim alırım.
Gezi Parkı’ndaki haberlerim bireysel olarak gittiğim zamanlarda yapıldı. #occupygezi paylaşımını yapmadım, o dönem oyuncular olarak toplu bir hareketin içine girmedik.”
Kocaoğlu, Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Barım görüşmelerinden haberdar olmadığını, Kavala ve Mater’i tanımadığını söyledi.
“YALAN TANIKLIK” SUÇLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun verdiği ifadeleri, Mehmet Ali Alabora ile olaylar sürecindeki irtibatları olduğunu, birlikte eylem görüntülerinin olduğunu; ancak buna rağmen irtibat kurmadıklarını söylemeleri sebebiyle iki ünlü ismin yalan beyanda bulundukları kararına vararak yalan tanıklık suçundan ayrıca soruşturma başlattı.
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