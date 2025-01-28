Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na soruşturma: Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

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Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.



Menajer Barım’ın mahkemeye sevk yazısında “Danışılan ve onayı alınan kişi” olduğu tespitine yer verildi. Savcılık, Barım’ın Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında olduğu tespitini yaptı, Çiğdem Mater, Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala ile irtibatlı olduğunu belirtti.

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Aynı soruşturmada ünlü isimlerin ifadelerine de başvuruldu.



O isimler arasında oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu da bulunuyordu.



İki isim geçen günlerde savcılığa gelerek, tanık sıfatıyla ifade verdi.

Oyuncu Halit Ergenç

“MESLEK HAYATIMI BARIM’IN AJANSINDA SÜRDÜRÜYORUM”



Oyuncu Halit Ergenç, savcılıktaki ifadesinde, oyunculuk yapmak istediği için kendisine bir menajerlik şirketi arayışında olduğu 2000’li yılların başlarında Ayşe Barım ile tanıştığını söyledi.



“Ayşe Barım ile o tarihlerde iş ilişkisi kurduğumuz için hiç kopmadık.” diyen Ergenç, meslek hayatını Barım’ın ajansında sürdürdüğünü anlattı.



“ALABORA İLE İŞ ORTAMINDA KARŞILAŞMIŞLIĞIMIZ VAR”



Sanatçı Mehmet Ali Alabora ile konservatuvar yıllarından tanıdığını söyleyen Ergenç, kendisiyle herhangi bir samimiyeti olmadığını belirterek, şunları anlattı:



“İş ortamında karşılaşmışlığımız var. Ayşe Barım ile Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatımızı hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti. O dönemde ülkenin gündemi kamuoyunca bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıydı. Mutlaka bu konuları konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu veya beni yönlendirdiğini hatırlamıyorum.”



“MATER VE KAVALA’YI KAMUOYUNDAN TANIYORUM”



Barım ile iletişiminin iş ilişkisiyle sınırlı olduğunu söyleyen Ergenç, “Özel hayatımızda çok samimi değildik.” dedi.



Ergenç, Gezi Parkı hükümlülerinden Çiğdem Mater Utku ile Osman Kavala’yı da kamuoyundan bildiğini söyleyerek, bu isimlerin Ayşe Barım ile irtibatına ilişkin bir bilgisinin olmadığını belirtti.

Oyuncu Rıza Kocaoğlu