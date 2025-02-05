Halit Ergül'ün eşine yurt dışı çıkış yasağı

Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.



Soruşturma kapsamında dün Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, jandarma tarafından gözaltına alındı.



Tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş.’nin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül için savcılık tarafından adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

19 TUTUKLAMA

Yangın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı.

8 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken bir şüpheli ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

