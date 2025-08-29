Halit Yukay dosyası: Cesedi ne durumda, en son ne biliyoruz?

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta öğleden sonra Yalova'dan denize açılarak Bozcaada rotasını izelemeye başladı.

Yukay'dan bir süre sonra haber alınamadı. Yakınları Sahil Güvenlik ekiplerini durumu iletti, 5 Ağustos'ta Yukay'ın teknesi parçalanmış halde bulundu.

Tekne bulunmasına rağmen Yukay'ın cesedine hemen ulaşılamadı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, gelişmiş arama gemileriyle çalışmalara destek vermeye başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ekipleri, bölgede titiz bir çalışma yürüttü.

Kaybolmasından 19 gün sonra, 23 Ağustos'ta akşam saatlerinde "Halit Yukay isimli kazazedenin cansız bedeni olduğu değerlendirilen bir cesetin, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar" ile bulunduğu duyuruldu.

Yukay'a ait olduğu belirtilen ceset, 68 metre derinlikte belirlendi. Ekipler, cesede ulaştı ancak, 6 gündür kuvvetli dip akıntısı ve rüzgara rağmen, "bütünlüğü bozulmuş" cesedin yüzeye çıkarılması için titiz bir çalışma yürütülüyor.

CESET BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞ

68 metre derinlikteki bir cesedin bütünlüğünü 25 gün süreyle koruması imkansız. Yukay'ın cesedi, savcılık soruşturması için kritik öneme sahip ve mümkün olduğu kadar bütün halde otopsiyle incelemesi gerekli.

Parçalanmış vaziyetteki cesedin mümkün olduğu kadar bütün halde yüzeye getirilmesi, kazanın nedeni ve suçluların belirlenmesi için kritik öneme sahip. Cesedin tamamen dağılması, delil toplanmasını imkansız hale getirebilir

Yukay dosyasında bazı belirsizlikler var. Tekne imalatçısı olduğu bilinen ve deneyimli denizci Yukay'ın tek başına Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek istemesi, riskli bir karar. 4-5 saatlik süratli yolculuk birçok riski barındırıyor. Yukay, Bozcaada'da gece kalmayı, ardından sanatçı arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile Yunan adalarında buluşmayı planladığı anlaşılıyor. Tatlıtuğ, olaya ilişkin bilgilerini paylaşırken, "Halit Yukay’ın yaptıkları programa göre bir gece Bozcaada’da konakladıktan sonra hava durumuna göre seyrine devam edeceğini ve 8 Ağustos’ta Halit Yukay’ın eşi, çocukları, kendi eşi ve oğlu ile teknesi olan bir çift ve çocukları ile Yunanistan tatillerine devam edeceklerini." söyledi.

Yukay dosyasında en ayrıntılı bilgiyi Tatlıtuğ verdi. Yukay'ın yola çıkmasının ardından Tatlıtuğ ile konuştuğu, hatta muhtemel kaza saatinde en son konuşmayı Tatlıtuğ'un yaptığı anlaşılıyor. Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Yalova'dan yola çıktı ve saat 17.00 sıralarında Tatlıtuğu ile görüştü.

Bu görüşme öncesinde ve seyir sırasında Yukay'ın başta görüşmeler yapmış olması mümkün. Bu görüşmelerde Yukay'ın deniz koşulları veya teknedeki sorunlar konusunda olumsuz bir durum aktarıp aktarmadığı belinmiyor. Ancak Yukay, Tatlıtuğu ile konuşurken, herhangi bir sorun bildirmedi, olumsuz bir durumu iletmedi. Tatlıtuğ, şu ayrıntıyı paylaştı:

"Halit 'Her şey kontrol altında merak etme' dedikten sonra, sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum." dedi.

Tatlıtuğ, Yukay ile yaptığı görüşmeye ilişkin başka ayrıntıları da aktardı:

"17.09'da ben onu aradığımda telefonuma cevap verdi. 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Kendisi ile telefonla konuştuğumda, bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın da kötü olmadığını, her şeyin gayet güzel gittiğini, bana son derece rahat bir ses tonuyla söyledi."

Bu bilgiler Yukay'ın sorunsuz bir seyir yaptığını gösteriyor. Yukay'ın telefon görüşmesinde sesinin rahat ve gürültüsüz bir yerden gelmesi dikkat çekiyor. Yukay'ın teknesi yaklaşık 12 metre ve firmanın bilgilerine göre 370 beygirlik iki motora sahip. Süratli bir teknenin sessiz seyir yapması mümkün değil, ancak bu yorum tek başına birşey ifade etmeyebilir.

Yukay dosyasında, teknenin mi gemiye çarptığı veya geminin mi tekneye çarptığı net değil. Gemi, ters gelmiş veya istenmeyen bir durum nedeniyle kaza geçirmiş bir tekne enkazına da çarpmış olabilir. Hızlı bir sürat teknesine, ağır yüklü bir geminin çarpması araştırılması gereken bir konu.

Yukay'ın cesedinin yüzeye çıkarılması birçok açıdan önemli. Bütünlüğü bozulan cesedin gemi pervanesi nedeniyle dağılmış olması da mümkün. Çarpmanın ardından gemi pervanesi cesedi parçalamış olabilir. Yukay'ın cesedi, su yüzeyinde sürüklendikten sonra dibe batmış da olabilir. Genç iş insanı seyir sırasında sağlık sorunu yaşamış da olabilir. Bu belirsizliklerin giderilmesi için cesedin bütünlüğüne dikkat ediliyor.