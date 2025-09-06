Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Halit Yukay'ın cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi Rania Stypa Yukay, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, cenazeye, Yukay'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı.

