Halit Yukay son yolculuğuna uğurlanıyor
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanan ve hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay, son yolculuğuna uğurlanıyor.
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Eşi Rania Stypa Yukay, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, cenazeye, Yukay'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı.
NE OLMUŞTU?
İş insanı Halit Yukay, Yalova'dan 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere Graywolf isimli teknesiyle yola çıktmıştı.
Balıkesir'in Erdek İlçesi'nin 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan Yukay'ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.
Yukay'ın cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarıldı. Yapılan DNA eşleşmesinde cesedin Halit Yukay'a ait olduğu belirlendi.
Yukay'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. İş insanına çarptığı iddia edilen kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.
Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Arel 7 isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., daha sonra tutuklandı.
