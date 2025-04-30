Halıya atılan izmarit evi yaktı: Zihinsel engelli kişi öldü

Kurtuluş Mahallesi Hacı Ekinci Sokak'ta 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Vatandaşlar ikamette bulunan E.E.'yi bilinci kapalı bir şekilde dışarı çıkardı.



112 Acil Servis ekipleri, dumandan etkilenen E.E'yi kentteki özel bir hastaneye kaldırdı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen kişi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, yangının halı üzerine atılan sigara izmaritinden dolayı çıktığını belirledi.

