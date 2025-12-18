Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör katıldı. Maktulün annesi Gülizar Sezer, ablası Sevda Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Maktulün annesi Gülizar Sezer beyanında, şikayetçi olduğunu belirterek, sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

“O ANDA AKIL SAĞLIĞIMI KAYBETMİŞ OLMALIYIM”

Sanık Yavuz Güngör savunmasında, hiçbir şey yapmadığını, uyandığında Sedef Güler'in ölü olduğunu, olay anında akıl sağlığını kaybettiğini ve maktule bir şey yapmadığını iddia etti.

Sanık Fırat Baykara ise olayda en zayıf halkanın kendisi olduğunu, olayın kendisi üzerine yıkılmaya çalışıldığını ve eve giderken Sedef Güler'in ölü olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Müşteki Gülizar Sezer'in sanıklarla sözlü münakaşaya girmesi nedeniyle mahkeme başkanı duruşmaya bir süre ara verdi.

Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Firarı sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştıran heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.