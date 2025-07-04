Halk arasında ''Kargı Karası'' olarak biliniyor: Ekşi aromasıyla yemeklere lezzet katıyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde yetiştirilen üzümün, araştırmalar sonucunda Türkiye'de kayıtlı olmayan yeni bir üzüm çeşidi olduğu kanıtlandı.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de bahsettiği, halk arasında "Kargı Karası", "İnal Karası", "İncesu Karası", "Başpınar Karası" gibi isimlerle bilinen üzüm çeşidi üzerinde yapılan çalışmalar tamamlandı.

Osmancık Kaymakamlığı ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar ve yapılan araştırmalar sonucunda, keşfedilen üzüm çeşidinin Türkiye'deki üzüm gen bankasında yer almayan bir çeşit olduğu ispatlandı.

PEKMEZ YAPIMINDA KULLANILIYOR

İlçede pekmez, salamura ve bölgeye özgü yemeklerin yapımında yaygın olarak kullanılan ‘Osmancık Karası Üzümü' için Osmancık Kaymakamlığı tarafından tescil başvurusunda bulunulacak. İnce kabuklu ve bol sulu olması nedeniyle pekmez yapımında tercih edilen, ekşimsi aromasıyla yemeklere lezzet katan yapraklarıyla bilinen Osmancık karası üzümü, ilçenin korunması gereken önemli tarımsal değerlerinden biri arasında yer alıyor.

Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde üzüm, Türkiye'nin üzüm gen bankası kayıtlarına dahil edildi.