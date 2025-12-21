Halk arasında "Kırık Minare" diyorlar. Cami bölümü yok ama 200 yıldır ayakta
21.12.2025 11:18
İHA
Manisa'da bulunan halk arasında 'Kırık Minare' olarak bilinen tarihi minare zamana karşı direnişini sürdürüyor.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kırık Minare olarak bilinen Sarıgöl Ovasında yer alan tarihi minare zamana direniyor. Ovanın bir çok noktasından görülebilen minarenin cami bölümü bulunmuyor. Kırık Minare, tarihi dokusu ve bulunduğu konum itibarıyla ilçe halkı için ayrı bir önem taşıyor.
Tarihi Kırık Minare'sinin bulunduğu alan
Vatandaşlar tarihi dokusunu yıllardır koruyabilmiş minareye gereken özenin gösterilmediğini düşünüyor. Vatandaşlar, Kırık Minare’nin çevre düzenlemesinin yapılarak mesire alanı olarak değerlendirilmesinin Sarıgöl için büyük bir kazanım olacağını ifade etti. Alanın yıllar önce dönemin belediye başkanı tarafından tel örgülerle çevrilip banklar yerleştirildiğini ancak zamanla bakımsız kaldığını belirten bölge sakinleri, bu alanın yeniden düzenlenerek değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Tarihi yapının araştırılması ve çevre düzenlemeleriyle Sarıgöl'ün tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.