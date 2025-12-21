Halk arasında "Kırık Minare" diyorlar. Cami bölümü yok ama 200 yıldır ayakta

Vatandaşlar tarihi dokusunu yıllardır koruyabilmiş minareye gereken özenin gösterilmediğini düşünüyor. Vatandaşlar, Kırık Minare’nin çevre düzenlemesinin yapılarak mesire alanı olarak değerlendirilmesinin Sarıgöl için büyük bir kazanım olacağını ifade etti. Alanın yıllar önce dönemin belediye başkanı tarafından tel örgülerle çevrilip banklar yerleştirildiğini ancak zamanla bakımsız kaldığını belirten bölge sakinleri, bu alanın yeniden düzenlenerek değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Tarihi yapının araştırılması ve çevre düzenlemeleriyle Sarıgöl'ün tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.