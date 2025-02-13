Halk arasında "macun" ve "taş helvası" olarak da biliniyor: Çok eski lezzetlerden biri

Yıllardır vazgeçilmez tatlardan biri olan cevizli helva, hem lezzetiyle hem de sağlık açısından sağladığı faydalarla ilgi görüyor. Çarşamba’da halk arasında ‘macun’ ya da ‘taş helvası’ olarak da bilinen cevizli helva, özellikle kış aylarında tercih ediliyor.



40 yıldır helva satışı yaparak geçimini sağladığını belirten Kadir Uzunoğlu, "Eskiden helvacı sayısı çoktu, şimdi ise azaldı. Kış aylarında çok talep görüyor, soğuk havalarda insanları sıcak tutuyor. İçinde bol miktarda ceviz var, cevizin sağlık açısından faydaları da biliniyor" dedi.



Cevizli helvanın halk arasında farklı isimlerle anıldığını da vurgulayan Uzunoğlu, "Macun diyen de var, taş helvası diyen de. Kilosunu 300 TL’ye satıyoruz. Cevizin kilosu pahalı olursa, helva da buna bağlı olarak pahalı oluyor" diye konuştu.