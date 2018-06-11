ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası'na önemli miktarda para cezası verildiği yönünde bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan haber ve yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Kerim Yılmaz hakkında, "5411 Sayılı Bankacılık Kanuna aykırılık" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kerim Yılmaz'ın, 24 Mayıs'ta Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkili kurumların Halk Bankası'na önemli miktarda para cezası verdiğini öne sürdüğü belirtildi.



İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın şikayetçi Halk Bankası AŞ'ye yönelik gerçeğe aykırı ve manipülatif paylaşımda bulunarak şikayetçi bankanın internet ve elektronik bilgi iletişim araçlarıyla itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek asılsız haber yaydığı aktarıldı.



Şüpheli Yılmaz'ın bu suretle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 74. ve 158/1. maddelerine muhalefet ettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin bu suretle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında tehlike suçu olarak kabul edilen elektronik iletişim araçları ile banka itibarının zedelenmesi suçunu işlediği kaydedildi.



İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın söz konusu suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 51. Asile Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"İTİBARIN ZEDELENMESİ"



Şüpheli Yılmaz'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Halk Bankası'nın avukatları tarafından yapılan ihbar üzerine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 158. maddesinde tanımlanan "itibarın zedelenmesi" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen Kerim Yılmaz, Ankara'daki ikametinde gözaltına alınmıştı.



İşlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince 30 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

