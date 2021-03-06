Halk otobüsü apartmanın bahçesine girdi: 2 yaralı

Antalya'da halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Ramazan M. idaresindeki 07 AU 0009 plakalı halk otobüsü ile Gökhan D. yönetimindeki 07 EEA 17 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, park halindeki 32 AT 524 plakalı otomobile çarpıp apartmanın bahçesine girdi.



Kazada, 07 EEA 17 plakalı otomobilin sürücüsü Gökhan D. ile aynı araçtaki Bünyamin D. yaralandı.



Çevre sakinleri, otobüsün boş olması ve apartman binasına temasına az bir mesafe kala durmasını şans olarak nitelendirdi.



Vatandaşlar, 1550 ile 1596 sokakların kesiştiği noktada sık sık kazaların yaşandığını belirterek tedbir alınmasını istedi.



Hasar gören araçlar, ekiplerin incelemesinin ardından çekicilerle otoparka götürüldü.



Bahçe duvarı kısmen yıkılan apartmanda temizlik çalışması yapıldı.