Halk otobüsü çukura saplandı: Yolcular tahliye edildi

Bursa'da kazı çalışması yapılan yerden geçmek isteyen halk otobüsünün tekeri çukurda kalınca zor anlar yaşadı. Araçtaki yolcular tahliye edilirken otobüs iş makinası yardımı ile mahsur kaldığı yerden çekildi.

Halk otobüsü çukura saplandı: Yolcular tahliye edildi

'nın Nilüfer ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde ilerleyen halk otobüsünün şoförü, alt yapı çalışması için kazı yapılan yerden geçmek istedi.

Aracın ön kısmı çukuru atlatırken, arka teker havada asılı kaldı. Aracı bir türlü olduğu yerden çıkaramayan otobüs şoförü yolcuları tahliye ederken, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye polis ve belediye ekibi sevk edildi.

Araç iş makinası yardımı ile çıkarılırken, talihsiz kazada yaralanan olmadı.

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