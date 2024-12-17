Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'de S.E. idaresindeki Kırıkkale Belediyesi'ne ait 71 ACK 342 plakalı halk otobüsü, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda Ç.G'nin kullandığı 06 BE 6011 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.