Halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Bir ölü, 9 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile TIR çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
TIR yan devrildi.
Kazada, halk otobüsündeki bir kişi can verirken 9 kişi ise yaralandı.
Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
