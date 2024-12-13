Halk otobüsü, kamyon ve polis aracına çarptı: 6 yaralı

Burdur'da Mehmet T. (52) idaresindeki 07 R 3239 plakalı tomruk yüklü kamyon, arızalanınca Burdur-Antalya kara yolunda emniyet şeridine çekildi.



Yardım için gelen trafik polis ekibi, araçlarını kamyonun arkasına park etti.



Bu sırada Süleyman O'nun (59) kullandığı 15 HO 1008 plakalı özel halk otobüsü, polis aracı ve kamyona çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan polis memuru ile otobüsteki 5 öğrenci, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kurtarma çalışması esnasında rampadan kayan kamyon, yaklaşık 30 metre gerideki park halindeki başka bir polis aracı ile 15 ABZ 888 plakalı otomobile çarparak şarampole devrildi.