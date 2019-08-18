İstanbul'da D-100 kara yolu Çağlayan mevkii Edirne yönünde saat 16.30 sıralarında, iddiaya göre kamyon sürücüsü seyir halindeyken, emniyet şeridinden gelen bir otomobil sürücüsü aniden yola girmek istedi.



Kamyon sürücüsü otomobile çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Otobüs A.Ş.'ye bağlı Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferini yapan halk otobüsü kamyona çarptı. Kazada, ön camı kırılan otobüsün şoförü hafif şekilde yaralandı. Otobüste bulunan 20 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.



Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı otobüs şoförünü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Otobüsün kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Kaza sırasında kamyonda bulunan Berdan Kaya, "Biz normal yoldan geliyorduk. Emniyet şeridinden geldi otomobil önümüze kırdı. Biz fren yaptık, o çıktı. Otobüs de geldi bize vurdu. Otomobil kaçtı, gitti. Otobüs şoförü yaralandı, ambulans aldı götürdü" diye konuştu.