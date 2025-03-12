Halk otobüsü site bahçesine uçtu
Bursa'da özel bir halk otobüsü, istinat duvarını aşıp 10 metre yükseklikten site bahçesine düştü. Olayda sürücü ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yusuf T. (31) idaresindeki özel halk otobüsü, Karalar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir site bahçesinin istinat duvarındaki korkuluklara çarptıktan sonra 10 metre yükseklikten düştü.
Araç içinde kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenildi. Site bahçesinde park halindeki bir otomobile de zarar veren otobüsün şoförü yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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